- Ucraina va produce anul viitor "un milion de drone" pentru armata sa, a anuntat marti, 19 decembrie, presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care aceste aparate de atac și recunoaștere au un rol crucial in razboiul impotriva Rusiei, scrie Agerpres preluand AFP."Vom produce un milion de drone…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis marti un mesaj de unitate la conferinta de presa comuna cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden. Liderul de la Kiev s-a declarat bucuros ca a primit invitatia de a veni la Washington, pentru a-i transmite presedintelui Biden ceea ce tara sa a realizat…

- Un general in retragere si fost strateg al NATO a spus ca nu vede vreo perspectiva pentru o pace negociata in razboiul Rusiei impotriva statului vecin Ucraina si a deplans ceea ce el a denumit drept "intarzieri nefericite" in livrarile de arme pentru Kiev, informeaza dpa.STIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Volodimir Zelenski le-a spus luni seara ucrainenilor ca razboiul de aparare impotriva Rusiei, ajuns in a 600-a zi, se prelungeste si ajunge sa semene cu un maraton, in care efortul trebuie dozat, si a aratat ca lucreaza pentru a oferi soldatilor mai multa aparare aeriana, iar oraselor mai multa protectie…

- Partidul de stanga Smer-SD al fostului prim-ministru Robert Fico a caștigat alegerile de sambata din Slovacia, țara membra NATO, dupa ce a promis sa nu mai trimita arme in Ucraina, sa blocheze posibila aderare a Kievului la NATO și sa se opuna sancțiunilor impuse Rusiei, noteaza Politico, citat de hotnews.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri prima livrare de tancuri americane Abrams catre Ucraina, potrivit dpa, informeaza AGERPRES . Contributiile semnificative ale aliatilor din NATO consolideaza pozitia Ucrainei, capacitatea ei de a respinge fortele ruse, a declarat Stoltenberg,…

