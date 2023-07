Stiri pe aceeasi tema

- Se dau lupte grele pe mai multe directii in Ucraina. Dupa atacul de la Kramatorsk, rusii au atacat astazi regiunea Herson unde au murit doua persoane. In paralel, rebeliunea lui Prigojin a produs deja efecte.

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Un baraj uriaș din zona controlata de ruși din sudul Ucrainei a fost distrus, declanșand un potop de apa. Armata ucraineana a acuzat Rusia ca a aruncat in aer barajul, in timp ce oficialii ruși au dat vina pe ucraineni.

- Razboi in Ucraina, ziua 458. Rusia planuiește o provocare la centrala nucleara de la Zaporojie, unde urmeaza sa simuleze un atac asupra facilitaților și sa dea vina pe Forțele Armate ale Ucrainei.

- Razboi in Ucraina, ziua 457. Ucraina a doborat 10 rachete și peste 20 de drone lansate de Rusia in atacurile din timpul nopții asupra capitalei Kiev, a orașului Dnipro și a regiunilor din est, au declarat oficialii ucraineni.

- Razboi in Ucraina, ziua 449. Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise, iar altele sunt in stare grava in urma unui atac cu rachete atribuit Rusiei produs in regiunea ucraineana Herson, iar alte cinci persoane au murit in urma atacurilor fortelor uc

- Razboi in Ucraina, ziua 440. O alerta aeriana a fost declarata in regiunile Sumi, Cernihiv, Poltava, Harkov și Dnipropetrovsk, precum și in partea controlata de Kiev a regiunii Zaporojie, conform harții online a Ministerului ucrainean al Transformarii Dig

- Razboi in Ucraina, ziua 437. Autoritațile instalate de Rusia in regiunea anexata Zaporojie a Ucrainei au anunțat, vineri, evacuarea unora dintre locuitorii din 18 așezari din prima linie din cauza „bombardamentelor intensificate”.