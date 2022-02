Suntem in a cincea zi de razboi in Ucraina. Dupa ce armata rusa aproape ca a inconjurat Kievul, dupa ce Vladimir Putin și-a scos la inaintare arsenalul nuclear iar luptele continua in marile orașe, azi se anunța negocieri de pace, in Belarus, in apropiere de granița. UPDATE, ora 11.20. Volodimir Zelenski face un apel disperat catre toți liderii Uniunii Europene. El cere ca Ucraina sa fie primita de urgența in Uniunea Europeana și cere in acest sens o procedura de urgența. Președintele spune ca soldații ucraineni nu lupta doar pentru țara lor, ci pentru toata Europa. UPDATE, ora 10.45. Delegația…