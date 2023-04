Stiri pe aceeasi tema

- Fortele antiaeriene ruse au doborat o racheta deasupra orasului Feodosia, in Crimeea ocupata, a informat sambata, 8 aprilie, guvernatorul peninsulei ucrainene anexate, Serghei Aksionov, transmit EFE si Agerpres . ”O racheta lansata din Ucraina a fost doborata deasupra Feodosia”, a scris acesta pe Telegram,…

- Sefa centrului de presa a Fortelor de Aparare din sudul Ucrainei, Natalia Humeniuk, a comentat exploziile de luni seara din nordul Crimeii, peninsula temporar ocupata de rusi, relateaza RBC, potrivit Rador.Potrivit acesteia, exploziile de la Djankoi transmit un semnal clar rușilor: distrugerea logisticii…

- Ucraina acumuleaza trupe și echipamente in apropiere de Bahmut, ceea ce sugereaza ca Kievul se pregatește sa organizeze o batalie masiva in zona, a declarat luni Andrei Marochko, un locotenent-colonel in retragere din Miliția Populara a așa-numitei Republici Populare Lugansk, scrie agenția de presa…

- Forte ucrainene au doborat un avion militar rusesc in apropiere de Bahmut, anunta miercuri seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski Andrii Iermak, relateaza CNN, potrivit news.ro.Seful de cabinet al lui Zelenski a postat pe Telegram o inregistrare video care pare sa surprinda…

- Bahmut și zonele inconjuratoare continua sa fie teatrul unor lupte intense, unde detașamentele de asalt Wagner declara ca se apropie incet catre centrul localitații, dar forțele ucrainene susțin ca au reușit sa formeze un sistem defensiv solid. Evenimentele recente sugereaza ca decizia Ucrainei de a…

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki

- Fortele ucrainene din orasul Bahmut din estul tarii continua sa reziste atacurilor constante ale Rusiei, a declarat presedintele ucrainean Volodir Zelenski intr-un mesaj video transmis luni seara, potrivit DPA. El a precizat ca, in cursul zilei de luni, inaltul comandament al Ucrainei a discutat intr-o…

- Salvatorii intervin de peste 24 de ore pentru a cauta printre ruinele blocului de noua etaje lovit sambata de o racheta ruseasca. Circa 40 de persoane sunt data in continuare disparute, iar primarul din Dnipro a avertizat ca sunt „șanse minime” sa mai fie gasit cineva in viața sub daramaturi. Pana in…