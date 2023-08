Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca are in vedere summitul NATO de anul viitor ca posibil moment pentru ca Ucraina sa fie admisa in alianța militara condusa de SUA, relateaza CNN.Reznikov a precizat ca summitul din iulie anul viitor programat la Washington, DC, va fi un moment-cheie,…

- Prim-ministrul Dorin Recean, a transmis un mesaj de solidaritate cu poporul ucrainean, la 500 de zile de la inceputul invaziei Rusiei impotriva Ucrainei. „Acest razboi injust trebuie sa se termine acum”, a declarat șeful Guvernului.

- Nicio alta tara nu se transforma atat de mult ca Ucraina in plin razboi, a declarat joi purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, ca reactie la o declaratie a secretarului de presa al Casei Albe, care afirmase ca Kievul trebuie sa faca reforme

- Ministrul ucrainean de externe Dmitri Kuleba a reacționat la declarațiile rezonante ale prim-ministrului Viktor Orban in aceasta saptamina, care a spus ca „Ucraina nu mai este un stat suveran”. Dmitri Kuleba a spus aceasta intr-un interviu pentru Bild, Welt și Politico, relateaza European Truth. "Am…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut o reacție ferma fața de declarația unui oficial rus, care susținea ca armata Rusiei ar putea realiza distrugerea podului de la Giurgiulești, ca represalii fața de atacarea, de catre ucraineni, a unui pod din Crimeea. La Giurgiulești este un pod peste raul Prut, intre…

- Razboi in Ucraina, ziua 466. O explozie in apropierea orașului Dnipro, din centrul Ucrainei, a afectat sambata o locuința cu doua etaje, ranind 20 de persoane, inclusiv cinci copii, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- Razboi in Ucraina, ziua 461. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența al Ucrainei a publicat luni o inregistrare video cu urmarile imediate a ceea ce spune ca a fost un atac aerian rusesc asupra unei stații de benzina din Toretsk, un oraș din apropier