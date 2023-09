O explozie devastatoare a avut loc luni intr-o fabrica din regiunea Lugansk, situata in estul Ucrainei sub control rus. Conform informațiilor oferite de șeful administrației militare ucrainene pentru regiunea Lugansk, Artem Lisohor, explozia a avut loc intr-un depozit de muniții rusesc din orașul Sorokine, care se afla intr-o zona industriala. Aceasta localitate este situata la mai mult de 100 de kilometri in spatele liniei frontului și la aproximativ 10 kilometri de granița cu Rusia.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in…