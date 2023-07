Stiri pe aceeasi tema

- O nava romaneasca care se afla luni, 24 iulie, in portul ucrainean Reni de la Dunare, la momentul atacului rusesc cu drone a suferit avarii minore, dar echipajul și-a continuat deplasarea, a transmis marți, 25 iulie, Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea Libertatea.Precizarile MAE vin in contextul…

- Ucraina va continua sa atace Crimeea ocupata si Podul Crimeea care leaga peninsula ucraineana, anexata de Moscova in anul 2014, si teritoriul rus, anunta ministrul ucrainean al Apararii Oleksii Reznikov, care recunoaste ca actuala contraofensiva ucraineana in Ucraina inregistreaza intarzieri, relateaza…

- Rușii și ucrainenii amenința reciproc cu atacarea navelor din Marea Neagra, inclusiv cele civile. "Toate navele care circula pe Marea Neagra spre porturi din Rusia sau spre porturi ucrainene aflate pe teritoriul ocupat temporar de Rusia vor putea fi considerate de Ucraina ca transportand marfuri militare,…

- Rusia nu pregateste atacuri asupra navelor civile de transport in Marea Neagra, a declarat joi ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, dupa ce Casa Alba a evocat posibilitatea unor astfel de atacuri, iar Ministerul rus al Apararii insusi a transmis ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina…

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…