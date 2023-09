Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene susțin ca au patruns „in prima linie” defensiva a forțele ruse din regiunea Zaporojie, semn ca Ucraina se apropie de rețeaua intinsa de tranșee fortificate a rușilor de-a lungul frontului de sud, potrivit CNN. Potrivit armatei ucrainene, luptele s-au intensificat spre periferia nordica…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, i-a atacat joi pe cei care critica tacticile Kievului in contraofensiva sa impotriva trupelor rusești, spunand ca aceștia scuipa in fața soldaților ucraineni și ar trebui sa „taca”, transmite Hotnews . „A critica ritmul lent al (contraofensivei) echivaleaza…

- Fortele armate ucrainene au strapuns principala linie defensiva rusa din sud-estul tarii, aducand speranta unei revigorari a contraofensivei care a fost vazuta miscandu-se prea lent in cele trei luni de cand a inceput, scrie joi, 31 august, The Wall Street Journal . Parasutistii ucraineni se lupta in…

- Forțele armate ucrainene fac progrese in direcția Novoprokopivka, localitatea de dincolo de Robotyne, in direcția Melitopol, afirma un purtator de cuvant militar citat de The Guardian, noteaza Mediafax.Capturarea localitații Robotyne a fost anunțata la inceputul acestei saptamani. Chiar daca se afla…

- Forțele armate ucrainene fac progrese in direcția Novoprokopivka, localitatea de dincolo de Robotyne, in direcția Melitopol, afirma un purtator de cuvant militar citat de The Guardian. Capturarea localitații Robotyne a fost anunțata la inceputul acestei saptamani. Chiar daca se afla la doar cațiva kilometri…

- Noi imagini aparute pe rețelele de socializare arata un amplu asalt al armatei ucrainene pe frontul de la Robotine, localitate recent eliberata de trupele Kievului. Ucrainenii au atacat aici cu cel puțin 80 de blindate. Și pe frontul din Crimeea, forțele de la Kiev au desfașurat un atac masiv. Zeci…

- Razboi in Ucraina, ziua 536. Contraofensiva ucraineana care a inceput in iunie a avut pana acum caștiguri modeste, insa pierderile au crescut foarte mult, potrivit marturiilor soldaților ucraineni.

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a raportat joi noi progrese de peste un kilometru in trei zone distincte de pe fronturile estic si sudic si a dat asigurari ca fortele Kievului provoaca pierderi substantiale armatei ruse, transmite EFE. "Operatiunea ofensiva a fortelor noastre armate…