- Conform declarației facute de Statul Major General, apararea aeriana ucraineana a desfașurat 12 lovituri asupra zonelor ocupate, in care sunt prezente forțe militare ruse, in ultimele 24 de ore. In urma acestor atacuri, au fost doborate 14 drone de lupta. Aceste acțiuni sunt parte a eforturilor continue…

- Ministerul britanic al Apararii a raportat in actualizarea sa zilnica ca Rusia a obținut caștiguri semnificative in orașul Bahmut. Conform acestui raport, forțele ruse au reușit, foarte probabil, sa avanseze in centrul orașului și sa captureze malul vestic al raului Bahmutka. In urma acestor evenimente,…

- Libertatea și independența Ucrainei va fi o garanție de intarire a independenței și in țarile vecine. Faptul ca Ucraina rezista in fața Rusiei este o garanție ca și Republica Moldova, Georgia, precum și Belarus vor putea rezista, a declarat Volodimir Zelenski, citat de publicația ucraineana RBC.„Cand…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a laudat Harkovul (est), in cadrul unei vizite, ca fiind un oras al eroilor, transmite joi agentia dpa. El i-a inmanat primarului Ihor Terehov distinctia „Oras Erou al Ucrainei”, in onoarea rezistentei locuitorilor la atacurile rusesti de anul trecut. „Harkov…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.

- Bombardamentele au continuat joi in mai multe zone ale Ucrainei. In regiunea Donețk cel puțin o persoana a murit și alte șapte au fost ranite intr-un atac. In orașul sudic Mariupol, forțele ucrainene au aruncat in aer un depozit de muniție al rușilor, a anunțat primarul orașului. Kievul anunța ca are…

- Razboi in Ucraina, ziua 375. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, a acuzat Rusia de peste 70.000 de crime de razboi, in timp ce lupte crancene se dau in orasul Bahmut, inconjurat de fortele ruse.

- Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, considera ca Romania nu a reacționat ferm la inceput, dupa ce Ucraina a realizat lucrari la Canalul Bastroe, pentru a nu fi perceputa impotriva țarii conduse de Volodimir Zelenski, dar intre timp situația s-a agravat și ecosistemul din Delta Dunarii este in…