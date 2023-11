LIVE TEXT Război în Ucraina, 14 noiembrie - Nouă lovitură dată Kremlinului: Kievul susţine că a ucis trei ofiţeri ruşi Serviciile de informatii ale armatei ucrainene au anuntat ca cel putin trei ofiteri rusi au fost ucisi intr-o explozie care a avut loc la "cartierul general de ocupatie" din Melitopol, in urma unei actiuni a "rezistentei locale". Orasul ucrainean ocupat Melitopol este important pentru logistica armatei ruse si a fost cucerit inca din primele luni ale invaziei ruse pe scara larga din Ucraina.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in timpul zilei de marți, 13 noiembrie, 2023, pe masura ce apar.UPDATE 14 noiembrie, ora 03.00:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Serviciile de informatii ale armatei ucrainene (GRU) au anuntat ca cel putin trei ofiteri rusi au fost ucisi sambata intr-o explozie care a avut loc la "cartierul general de ocupatie" din Melitopol (sud), in urma unei actiuni a "rezistentei locale", relateaza AFP, conform News.ro.In urma "exploziei…

- Cotidianul american scrie ca Kievul se afla la originea atentatului comis in august 2022 in apropiere de Moscova in care a fost asasinata Daria Dughina, o aparatoare apriga a invaziei Ucrainei, fiica ultranationalistului rus Aleksandr Dughin. Masina in care a fost ucisa aceasta femeie, la varsta de…

- Razboi in Ucraina, ziua 596. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat astazi ca trupele ucrainene rezista in Avdiivka și ca unitatea acestui popor este cea care va determina cum se va incheia razboiul in Ucraina.

- Partidul Rusia Unita, al președintelui Vladimir Putin, a obținut o victorie categorica la alegerile regionale din cele patru teritorii anexate din Ucraina, cu peste 70% din voturi, potrivit Comisiei Electorale Centrale a Rusiei. Cu toate acestea, Kievul și aliații sai au calificat scrutinul ca fiind

- Apararea antiaeriana rusa a doborat o drona care se apropia de Moscova in noaptea trecuta, a declarat primarul capitalei, Serghei Sobianin, in aceasta dimineata. “In aceasta noapte, fortele de aparare aeriana au distrus o drona care se apropia dinspre districtul Istrinskii”, a scris Sobianin pe Telegram.…

- Aproximativ 13.000 de tone de cereale au fost distruse in atacul aerian lansat miercuri, de ruși, asupra portului Ismail, susțin ucrainenii potrivit Sky News. Atacul asupra portului de la Dunare, situat foarte aproape de granița cu Romania, a avut loc in noaptea de marți spre miercuri. Vicepremierul…

- Comunitatea serviciilor de informații din Statele Unite evalueaza ca Ucraina, prin contraofensiva declanșata in urma cu mai bine de doua luni, nu va reuși sa atinga orașul cheie Melitopol, aflat in sud-est. Asta au declarat pentru The Washington Post surse familiarizate cu prognoza realizata de spionii…

- Serviciile de informații americane estimeaza ca Ucraina nu va putea recupera orașul Melitopol și astfel Kievul nu va indeplini scopul principal al contraofensivei, anume taierea coridorului terestru intre Rusia și Crimeea, scrie The Washington Post, care citeaza surse oficiale de top din mediul guvernamental…