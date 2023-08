LIVE TEXT Război în Ucraina, 11 august - Soldații ruși răniți umplu clinicile din teritoriile ocupate ale Ucrainei Rusia anunța ca a interceptat și doborat 13 drone, majoritatea in apropiere de Crimeea și doua care se indreptau spre Moscova. Ca urmare, doua aeroporturi sudice ale capitalei au fost temporar inchise. In replica, ucraineni denunța un atac cu drone al rușilor care a cauzat distrugeri intr-un depozit de petrol din regiunea Rivne.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de vineri, 11 august 2023, pe masura ce apar.UPDATE 11 august, ora 01.30: Negocierile de pace, mai mult o iluzie decat posibilitate. Kuleba: 'Nu ii vom vedea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

