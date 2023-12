Stiri pe aceeasi tema

- Cinci ostatici israelieni ucisi in captivitatea Hamas au fost recuperati dintr-o retea de tuneluri subterane din nordul Fasiei Gaza, a anuntat duminica armata. Imagini cu o baie cu gresie alba si o camera de lucru legate prin pasaje intunecate din beton, potrivit www.ndtv.com . In mesaj nu se precizeaza…

- Razboi Israel-Hamas - IDF a inconjurat orașul Gaza: Forțele israeliene au ajuns la linia de coastaForțele israeliene au ajuns, in Gaza, la linia de coasta, a anunțat duminica seara purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, scrie BBC, potrivit Mediafac. Potrivit jurnaliștilor…

- Armata israeliana a lansat sambata, 28 octombrie, un nou un apel catre locuitorii din Fașia Gaza sa evacueze nordul teritoriului, inaintea unei operațiuni militare iminente, relateaza Sky News.Purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare Israliene (IDF), contraamiralul Daniel Hagari, a declarat: "Pentru…

- Purtatorul de cuvant Daniel Hagari, a facut o serie de declarații, sambata, despre intrarea armatei (IDF) in Fașia Gaza. Acesta a confirmat ca armata israeliana... The post Armata israeliana a confirmat oficial intrarea trupelor in Fașia Gaza: „Trupele sunt pe teren și razboiul continua” appeared first…

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari, a confirmat, intr-o conferinta de presa, ca trupele israeliene au intrat peste noapte in nordul Fașiei Gaza, adaugand ca forțele armate sunt "inca pe teren", transmite BBC.

- Armata israeliana a confirmat sambata dimineața ca cel puțin 120 de civili sunt ținuți ostatici in Gaza de catre Hamas, scrie publicația israeliana Haaretz, dar numarul real ar putea fi ceva mai mare.Trupele israeliene care au intrat vineri in Fașia Gaza pentru a efectua „raiduri localizate” au gasit…

- Razboiul dintre Israel și Hamas are victime total neașteptate. O pizzerie din Cisiordania afișase un colaj foto cu un supraviețuitor al Holocaustului, care ar fi fost luat ostatic de catre Hamas și dus in Fașia Gaza.Femeia in varsta de 95 de ani, care sufera de demența, a fost capturata de Hamas…

- Contraofensiva fulger a armatei israeliene! Obiectivul urmatoarelor ore: 'Pana la sfarșitul zilei nu vor mai exista teroriși!'Purtatorul de cuvant al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF), Richard Hecht, a declarat sambata pentru CNN ca spera ca, pana la sfarșitul zilei de sambata, sa nu mai existe teroriști…