- Seful statului american si liderul guvernului israelian, a caror relatie personala este cunoscuta a fi una dificila, au discutat despre "ultimele evenimente din Gaza si Israel", potrivit executivului american, care a anuntat ca va publica ulterior detalii privind discutia dintre cei doi oficiali, relateaza…

- Dupa trei luni de lupte, Israelul controleaza total nordul Fasiei Gaza, unde au fost ucisi peste 8.000 de teroristi Hamas si peste 30.000 de arme confiscate, a precizat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, transmite www.monitorulapararii.ro.Israelul controleaza…

- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…

- O analiza realizata de The Guardian a imaginilor din satelit din nordul Fașiei Gaza in urma bombardamentelor intense a identificat peste 1.000 de cratere vizibile din spațiu pe o suprafața de aproximativ 10 kilometri patrați.Intr-o zona cu o lațime de doar o jumatate de kilometru, un grup de blocuri…

- Armata israeliana anunta lichidarea unui important lider Hamas, care a avut un rol direct in atacurile teroriste din 7 octombrie. Acesta a coordonat asaltul sangeros asupra a doua kibbutzuri. Scene de panica au fost la Eilat, statiunea turistica israeliana de la Marea Rosie.

- Un parlamentar britanic a carui familie se afla in Fașia Gaza afirma ca oamenii nu mai intreaba unde pot merge in siguranța, ci "unde vrem sa fim cand vom muri", relateaza Sky News.Layla Moran, purtatoarea de cuvant a liberal-democraților pe probleme de afaceri externe, a declarat ca guvernul britanic…

- Razboiul dintre Israel și Hamas se apropie de finalul celei de-a trei saptamani, iar autoritatile de la Tel Aviv au revizuit la 229 numarul persoanelor rapite de Hamas si tinute ostatice. De partea lor, teroristii sustin ca nu poate fi vorba de eliberarea acestora inainte de o incetare prealabila a…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent” de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia. In paralel, comunicatiile si…