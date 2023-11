Stiri pe aceeasi tema

- Incetarea temporara a focului dintre Israel și Hamas va incepe vineri dimineața, la ora locala 7:00 (aceeași ora in Romania), iar un prim grup de ostatici, format din 13 persoane, va fi eliberat in dupa-amiaza aceleiași zile, a anunțat joi un purtator de cuvint al Ministerului de Externe din Qatar.…

- Israelul și gruparea Hamas au ajuns la un acord menit sa permita eliberarea a numeroși ostatici din Gaza, intr-o pauza de patru zile in conflictele violente și pentru a facilita eliberarea prizonierilor palestinieni. Deși premierul israelian Benjamin Netanyahu a subliniat hotararea de a continua razboiul…

- Aripa armata a gruparii militante palestiniene Hamas a anunțat luni, 13 noiembrie, ca le-a transmis mediatorilor din Qatar ca este gata sa elibereze pana la 70 de femei și copii ținuți ostatici in Fașia Gaza in schimbul unui armistițiu de cinci zile, relateaza Reuters, potrivit Sky News și The Guardian."Armistițiul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminica ca "ar putea exista" un potențial acord cu Hamas privind ostaticii, dar a refuzat sa dea mai multe detalii, spunand ca ar putea zadarnici negocierile delicate pentru eliberarea celor luați prizonieri de catre gruparea militanta la 7 octombrie,…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas, Brigazile Ezzedin al-Qassam, anunta miercuri ca sapte ostatici civili au fost ucisi in Tabara de refugiati Jabalia, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Trei dintre ostatici detineau pasapoarte straine, anunta Brigazile. Hamas a luat peste…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, care a luat peste 220 de ostatici intr-un atac sangeros in Israel, la 7 octombrie, cere eliberarea detinutilor incarcerati in Israel in schimbul eliberarii ostaticilor, relateaza AFP, citata de News.ro."Pretul de platit pentru numarul mare de ostatici ai inamicului…

- Sursele egipte care au anunțat armistițiul precizau ca acesta ar fi urmata sa inceapa de la ora locala 6.00 (și ora Romaniei). Evenimentul era preconizat sa coincida cu redeschiderea punctul de trecere a frontierei de la Rafah, in Fasia Gaza, catre Egipt.Un purtator de cuvant al armatei israeliene,…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, s a intalnit cu oficiali de top din domeniul securitatii si va convoca cabinetul de securitate al Israelului pentru o reuniune la ora 13:30, dupa atacurile cu rachete lansate in cursul diminetii din Fasia Gaza de catre gruparea militanta palestiniana Hamas,…