LIVE TEXT: Farul Constanta - HJK Helsinki, in turul play-off-ului Conference League 2023/2024 (GALERIE FOTO)

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine joi, 24 august 2023, meciul tur din play off competitiei europene Conference League, intalnind pe teren propriu HJK Helsinki, campioana Finlandei.Partida se joaca pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, cu incepere de la ora 20.00.Pentru…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, a sustinut astazi, 20 august 2023, meciul din etapa a sasea a Superligii 2023 2024, intalnind in deplasare Rapid Bucuresti.Partida s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 3 1 2 0 .Golurile au fost marcate de Emmers 34 , Dugandzic 38 , Ionita 88 Mazilu 79 .Farul manager…

- Farul Constanta s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a caștigat și returul cu Flora Tallinn din turul trei preliminar, jucat in deplasare, scor 2-0. In tur, echipa antrenata de Hagi a caștigat cu 3-0.Golurile din partida jucata in Estonia au fost marcate de Rivaldinho (min. 3) si…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine in aceasta seara prima mansa din turul trei preliminar al competitiei europene Conference League, intalnind pe teren propriu Flora Tallinn, campioana Estoniei.Partida se joaca pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, de la ora 20.30.La Farul,…

- Stadionul central al Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste astazi, 27 iulie 2023, de la ora 20.30, intalnirea dintre campioanele Romaniei si Armeniei, Farul Constanta si FC Urartu.Partida conteaza pentru prima mansa a turului doi preliminar din competitia europeana Conference League.Farul manager…

- Campioana Romaniei, Farul Constanța , a facut-o lata in manșa secunda a dublei cu Sheriff Tiraspol. „Marinarii“ au parasit Liga Campionilor rușinos, fiind invinși cu 3-0 de reprezentanții Moldovei. In tur, la Ovidiu, scorul a fost 1-0. La Tiraspol, Sheriff a avut 1-0 in timpul regulamentar, golul care…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, si Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20.30, pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, in prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor.Partida se disputa cu casa inchisa, interesul…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, sustine miercuri, 12 iulie, pe teren propriu, prima mansa din turul intai preliminar al Ligii Campionilor, faza a competitiei in care intalneste Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova. Partida este gazduita de stadionul principal al bazei Academiei Hagi,…