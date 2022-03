Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si-a intensificat asaltul asupra tintelor-cheie din estul, sudul si nordul Ucrainei. Harkov, al doilea ca amarime din Ucraina, a fost lovit de barajul de rachete lansat de trupele ruse, iar mai multe cladiri au fost distruse, inclusiv cladirea consiliului municipal. Peste 20 de persoane au fost…

- Lupte grele au fost raportate in cursul noptii de marti spre miercuri in estul si sudul Ucrainei, in a saptea zi de la inceperea invaziei militare ruse. Potrivit Agerpres , Rusia a lansat parasutisti la Harkov, al doilea oras ca importanta din Ucraina. La Herson, ale carui intrari erau deja controlate…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Bombardamentele armatei ruse asupra Ucrainei au continuat peste noapte. Orașe mari precum Kiev, Harkov, Mariupol, Odesa și altele au fost atacate cu rachete. De asemenea, s-au dus lupte crancene pentru controlul capitalei Kiev, rușii dorindu-și schimbarea administrației. Zelenski a refuzat sa fie evacuat…

- Razboi in Ucraina, ziua a treia. Asaltul rușilor continua asupra Kievului. Fiecare minut de rezistența este o victorie Ziua a treia a invaziei Ucrainei. Rusia continua atacurile, pe mai multe fronturi. Kievul a fost atacat inca de vineri dimineața și ofensiva a continuat și in noaptea de vineri spre…

- ”Este vorba de cele mai dure sanctiuni care s-au vazut vreodata” Vasile Dîncu în studioul Radio România Actualitați Foto: Arhiva/Alexandru Dolea. Probleme la zi - Interventie telefonica a ministrului apararii Vasile Dîncu RADIO ROMÂNIA…

- Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii la scurt timp dupa ce Rusia a anuntat declansarea unei operatiuni militare in Ucraina.Potrivit AFP, explozii puternice au fost auzite joi la Kiev, Odesa, port la Marea Neagra, in sudul Ucrainei, si in estul tarii. In capitala, cel putin…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…