- Wimbledon 2022 iși va stabili astazi marea campioana de pe tabloul feminin de simplu. Pentru trofeul de la All England Club se vor lupta Elena Rybakina (cea care e eliminat-o pe Simona Halep in semifinale) și Ons Jabeur (2 WTA). Meciul va incepe la ora 16:00 și va fi LiveBlog pe HotNews.ro și in direct…

- Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA) și Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) se infrunta astazi, de la ora 16:00, live pe GSP.ro și in direct la TV pe Eurosport, pentru trofeul de la Wimbledon. Cine-l va caștiga va pune in vitrina cea dintai cupa de Mare Șlem a carierei. Turneul feminin iși va gasi azi…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) a fost invinsa de Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA) in semifinalele Wimbledon 2022, scor 3-6, 3-6. Sportiva din Kazahstan a fost surprinsa de nivelul aratat astazi, in special de constanța aratata pe durata intregii partide. In finala de sambata, Elena…

- Simona Halep (locul 18 WTA, 30 de ani) a ratat calificarea in finala turneului de la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de Elena Rybakina (locul 23 WTA, 23 de ani), joi, in semifinale, cu 3-6, 3-6. Cealalta finalista a turneului este Ons Jabeur . Tunisianca s-a calificat in finala…

- Visul frumos s-a incheiat pentru Simona Halep și pentru toți susținatorii din spate. Sportiva noastra a pierdut semifinala cu Rybakina, scor 6-3, 6-3 și astfel rateaza șansa de a juca cu trofeul pe masa la All England Club. Partida a durat doar o ora și 17 minute, sportiva din Kazahstan fiind net superioara…

- Simona Halep o infrunta pe kazaha Elena Rybakina astazi dupa ora 17.30 in semifinalele turneului de mare șlem de la Wimbledon. Halep a vazuta ca favorita in fața sportivei nascute la Moscova. Simona Halep este vazuta caștigatoare in semifinala de astazi de la Wimbledon contra Elenei Rybakina de catre…

- Patrick Mouratoglou (52 de ani), antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre prestațiile romancei la Wimbledon, inaintea semifinalei cu Elena Rybakina. Meciul va incepe dupa ora 17:00, cand se va termina prima semifinala programata pe Terenul Central: Ons Jabeur (27 de ani, locul 2 WTA) - Tatjana Maria…

- Live Stream Wimbledon 2022: Simona Halep – Kirsten Flipkens. Fostul lider mondial va juca, joi, in turul 2 al turneului de Grand Slam pe care l-a caștigat in 2019. Romanca a depașit-o in primul tur pe Karolina Muchova, cu scorul de 6-3, 6-2. Simona Halep se va confrunta in manșa secunda cu belgianca…