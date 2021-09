Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților și Senatul s-au reunit joi, in ședința comuna pentru a se lua act de moțiunea de cenzura depusa de USR-PLUS și AUR. Sunt prezenți și parlamentarii PSD și PNL, care anterior au anunțat ca nu vor participa. PSD și PNL au decis, cu ajutorul UDMR și al Minoritațilro naționale amanarea…

- Plenul Parlamentului se va reuni, joi, de la ora 16.00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiata de USR PLUS si AUR impotriva Guvernului Cițu. The post LIVE Moțiunea de cenzura se citește in Parlament: PSD și PNL participa la ședința appeared first on Puterea.ro .

- ​Parlamentarii PSD vor asigura cvorumul la ședința din plenul reunit, care va avea loc joi, la ora 16:00 în care se citește moțiunea de cenzura, susțin surse parlamnetare. PSD are 157 deputați și senatori și a decis ca aceștia sa se prezinte miercuri la ședința pentru citirea moțiunii de cenzura…

- Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Moțiunea de cenzura inițiata de USR PLUS și AUR impotriva Guvernului Cițu NU va fi citita in Parlament: PSD a boicotat ședința Biroul Permanent Reunit al Parlamentului a decis…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au fost convocate din nou pentru luni, la ora 12,00, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse vineri noaptea de parlamentarii USR PLUS si AUR. Ședința vine in plin scandal al semnatturilor pe moțiunea de cenzura,…

- ”Suntem colegi de partid, colaboram, am participat la ședința coaliției ieri. Cu siguranța, comunicam de fiecare data cand este necesar, am comunicat constant”, a raspuns Orban dupa ce a fost intrebat ce relație are cu premierul.Despre activitatea guvernului și cea a lui Florin Cițu, liderul PNL a subliniat…

- "Discut frecvent cu toți poltiicieni și cred ca aceasta moțiune nu va trece. Mai sunt acele zvonuri, cum ca unii care nu ar trebui sa voteze vor vota, eu nu cred așa ceva. Avem o coaliție care a ințeles ca șansa ei este unitatea, iar acum are o foarte buna ocazie sa dovedeasca aceasta unitate. Eu sunt…

- Sedinta comuna, marti, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD.Camera Deputatilor si Senatul se reunesc in sedinta comuna, marti, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata Romania esuata. Recordul 39;fantastic 39; al Guvernului Citu, potrivit agerpres.ro.Motiunea…