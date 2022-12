Stiri pe aceeasi tema

- Mos Craciun face parte din universul copiilor, le da incredere, siguranta si echilibrul emotional, iar mitul sau, cu o traditie indelungata si puternica, intareste valorile familiei. Chiar daca numele si reprezentarile sale s-au schimbat de-a lungul vremii, Mosul a ramas cel mai cunoscut personaj legat…

- Andreea Mantea il crește singura pe David, baiatul ei in varsta de doar șapte ani. Recent, prezentatoarea de la Kanal D a povestit ca s-a emoționat puternic cand a auzit ce mulțumiri are fiul ei. Ea spera ca micuțul sa nu se schimbe, e tare mandra de gandirea lui, de felul in care a crescut. Intr-un…

- Capitala provinciei finlandeze a Laponiei este Rovaniemi, cunoscuta si ca “tara lui Mos Craciun”. In ultimii ani, din ce in ce mai multi romani includ in planurile de vacanta si o excursie in tinuturile Aurorei polare. Desi nu e una din cele mai ieftine destinatii, este cu siguranta una care garanteaza…

- Intr-una dintre cele mai interesante inițiative de sarbatori, Uber anunța lansarea Saniei Uber in Laponia, Finlanda – prima cursa la cerere din lume cu o sanie trasa de reni, disponibila exclusiv in aplicația Uber. Aceasta noua aventura de Craciun va putea fi rezervata doar pentru o perioada limitata,…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu un mesaj de susținere in adresa Veronicai Dragalin care a venit in dimineața zilei de 19 noiembrie, cu o postare pe Facebook. Nemerenco a scris despre propriile incidente și situații cu care s-a ciocnit, cind a venit sa lucreze in echipa Maiei Sandu, transmite…

- Atacatorul, un tanar de 20 de ani, era pus de socrul sau sa cerșeasca in Germania. Satul de cerșit, tanarul a fugit acasa la parinți, la Arad. Socrul sau i-a dat de urma și, impreuna cu alți doi barbați, a incercat sa-l duca inapoi. Tanarul a sarit la ei cu un cuțit și l-a injunghiat pe socrul sau și…

- Aglomerație și haos la intrarea in aeroportul din Chișinau. Mai mulți pasageri s-au plans de randurile uriașe, care incep de afara. Oamenii sunt nevoiți sa aștepte zeci de minute, in frig.

- Tema concursului „Prietenii lui Carțila (ne) scriu” dedicat copiilor din satele Vrancei a fost inspirata din comunitațile cu care inițiatorii au lucrat. Ediția se va desfașura pana la 31 octombrie 2022.