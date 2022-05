Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat luni inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat, relateaza Agerpres, conform AFP. „Putem spune acum ca trupele ruse au inceput batalia pentru…

- Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat…

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- La doar cateva ore dupa atacul sangeros asupra garii din orașul ucrainean Kramatorsk, in urma caruia au murit cel puțin 50 de civili, președintele Volodimir Zelenski a vorbit despre atrocitațile din stația de tren. „Nu mai pot sa plang”, spune el. Intr-un interviu acordat publicației BILD , Volodimir…

- Rusia continua pregatirile pentru ofensiva sa in estul Ucrainei cu scopul de a prelua controlul asupra intregului Donbas, potrivit ultimului raport privind situatia de razboi al Inaltului comandament al armatei ucrainene, facut public joi dimineata, in cea de a 43 a zi a invaziei ruse in Ucraina.Rusia…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat joi ca situatia din sudul Ucrainei si din regiunea Donbas ramane extrem de dificila si a reiterat ca Rusia isi consolideaza prezenta militara in apropierea orasului asediat Mariupol, transmite Reuters. „Vor urma lupte. Va trebui sa strabatem in continuare o…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat sambata un apel Moscovei, afirmand ca este "timpul" sa discutam despre "pace si securitate", deoarece in caz contrar consecintele pentru Rusia vor fi resimtite mai multe generatii.