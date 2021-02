Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost intrebat astazi la B1 TV in legatura cu decizia care va fi luata maine cu privire la deschiderea scolilor in data de 8 februarie.Acesta a evitat sa acorde un raspuns clar.Nu pot sa ma pronunt in momentul asta.O sa evit sa ma pronunt. Intrebati ma altceva,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, ca deschiderea scolilor pe data de 8 februarie nu este conditionata de vaccinarea anti-COVID a cadrelor didactice, ci de evolutia epidemiologica, relateaza Agerpres. „Inca din data de 14 ianuarie a fost anuntat public faptul ca vaccinarea este un element…

- Primarul Mihai Chirica a fost trimis in judecata pentru fapte de abuz in serviciu cu privire la achizitia de catre municipalitate, prin leasing operational, a unor autoturisme Skoda, conform unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi. Potrivit sursei citate, fapta pentru care Mihai Chirica…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, a anuntat ca interesul pentru deschiderea scolilor se pastreaza, dar se va face o analiza continua a evolutiei epidemiologice, mai ales cu privire la noua tulpina de coronavirus. „Interesul major…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat, vineri, dupa ședința de Guvern, ca deschiderea școlilor la inceputul semestrului II va avea loc daca nu cresc infectarile. De asemenea ministrul a anunța masuri de precauție, precum și masuri dure dupa inceperea scolii. Ministrul spune ca regulile vor…

- Deschiderea școlilor in 8 februarie ramane inca o tema de discuție in Romania. Comitetul Național de vaccinare anunța ca profesorii nu vor avea prioritate la vaccinare, in etapa a doua de vaccinare. Practic, profesorii se programeaza individual și vor fi imunizați cand le vine randul. Citește…

- SCOLI deschise dupa vacanta. Noul ministru al Educatiei vine cu vesti importante pentru elevi, profesori si parinti la sfarsit de an. Sorin Campenanu sustine ca gradinițele și școlile ar putea sa fie redeschise pe 11 ianuarie. „Cu siguranța ar fi o deschidere etapizata, spune ministrul Educației, in…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a declarat marți ca inchiderea școlilor, mai ales la clasele primare, nu este normala și nici sanatoasa. Candidatul PSD la alegerile parlamentare susține ca, atat decizia inchiderii școlii, cat și cea de inchidere a piețelor a fost una greșita, reieșind…