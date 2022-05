Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 12 mai, cu incepere de la ora 10:00, va avea loc ședința plenara a Parlamentului. Biroul permanent al Legislativului a aprobat ordinea de zi a acesteia. Proiectul ordinii de zi include mai multe proiecte de lege propuse pentru lectura a doua, inclusiv proiectul de lege pentru modificarea articolului…

- In urma unui audit recent, Curtea de Conturi a Romaniei a raportat lipsa de strategii, vulnerabilitați și slaba dotare tehnica in mai toate instituțiile responsabile ce țin de siguranța alimentelor. Curtea de Conturi a Romaniei a finalizat recent o misiune de audit privind performanța activitaților…

- Auditorii publici externi au aplicat o sanctiune contraventionala constand in amenda in valoare de 5.000 de lei catre UATC Fantanele, in contextul abaterilor constatate pe parcursul controlului. Contactat telefonic, Ion Adrian Rosu, primarul comunei Fantanele, a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca…

- Conform o, aduce urmatoarea schimbare majora la Articolul 7 din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice, care prevede pragurile pentru achizitii directe fara licitatie: – achizitia directa de bunuri si servicii se poate face daca valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica de este mai…

- Costul masurilor de sprijin legate de COVID-19 a fost in 2020 de 4,85% din PIB, cel mai scazut nivel dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, conform raportului public al Curtii de Conturi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Pe ordinea de zi se numara si alegerea unui administrator al societatii in locul administratorului Ciocan Livia Consiliul de Administratie al Societatii Complex Savoy SA, cu sediul in Hotel Savoy, Constanta statiunea Mamaia, jud. Constanta, in baza art. 111 si urm. din Legea nr. 31 1990, convoaca Adunarea…

- Organizația Partidului Național Liberal, Sector 1, a susținut vineri, 4 martie, intr-un comunicat, ca bugetul propus de primarul USR Clotilde Armand pentru anul 2022 „este ilegal”, acest lucru fiind „confirmat” de Curtea de Conturi a Romaniei „printr-un raspuns oficial la o petitie depusa de consilierul…