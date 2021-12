LIVE. Noi reguli: Test PCR obligatoriu la intrarea în România și carantină pentru persoanele nevaccinate (VIDEO) Duminica se anunța primele masuri dupa depistarea in Romania a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a virusului. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila , seful DSU, Raed Arafat si diretorul CNCSBT, Ariana Pistol, susțin declaratii de presa dupa sedinta de la Palatul Victoria. De acum, persoanele care sosec in Romania din afara UE vor fi obligate sa prezinte un test PCR negativ efectuat cu 48 de ore inainte de calatorie. Persoane nevaccinate vor intra in carantina la sosirea in Romania. Cei care vin in Romania din țari membre UE trebuie sa prezinte un test PCR obținut cu 72 de ore inainte.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a confirmarii prezenței tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, astazi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode,…

- Ca urmare a confirmarii prezenței tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, astazi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ministrul Afacerilor Interne, Lucian…

- Romanii care lucreaza in strainatate ar putea intampina dificultati daca vor sa revina in tara de sarbatori.In urma sedintei care a avut loc astazi, 5 decembrie a.c. la Palatul Victoria intre prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca si principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatatii,…

- Ca urmare a confirmarii prezenței tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a convocat, astazi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, ministrul Afacerilor Interne, Lucian…

- Masuri pentru protejarea sanatatii romanilor in contextul Covid.Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a convocat, astazi, de la ora 11.00, la sediul Guvernului, o intalnire cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei: ministrul Sanatatii,…

- De duminica se anunța primele masuri dupa depistarea in Romania a doua cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron a virusului. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, seful DSU, Raed Arafat si diretorul CNCSBT, Ariana Pistol, susțin declaratii de presa dupa sedinta de la Palatul Victoria. Premierul Nicolae…

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput, la ora 17:30, o sedinta de lucru cu responsabilii guvernamentali privind gestionarea epidemiei de COVID-19, anunta Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, la sedinta participa premierul Florin Citu, ministrul interimar al Sanatatii, Attila-Zoltan…