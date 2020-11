Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat complet nepregatita in criza sanitara, a susținut marti presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei declarații de presa susținuta la Palatul Cotroceni. Șeful statului a afirmat ca PSD este principalul vinovat pentru acest dezastru.

- Președintele Klaus Iohannis susține, miercuri, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, in cea mai neagra zi de la debutul pandemiei de coronavirus in Romania. Astazi au fost anunțate aproape 3.000 de cazuri de infectare, 82 de decese și peste 600 de pacienți infectați cu Covid-19 internați la ATI.…