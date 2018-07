Stiri pe aceeasi tema

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP si dpa, conform…

- Intalnirea dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump a inceput, astazi, la Helsinki, printr-un „tete-a-tete“ in sala Gotica a Palatului Prezidential.

- Tema stabilitatii strategice, inclusiv in contextul desfasurarii de catre SUA a sistemului de aparare antiracheta in Romania, ar urma sa se afle pe agenda intalnirii de luni de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, potrivit lui Iuri Usakov, consilier…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Aproape doua treimi dintre germani considera ca presedintele american, Donald Trump, este o amenintare mai mare la adresa pacii mondiale decat presedintele rus, Vladimir Putin. Asa arata un sondaj YouGov dat publicitatii cu numai o zi inaintea summit-ului celor doi lideri, ce va avea loc pe 16 iulie…

- Inculpatii, toti membri ai serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), sunt acuzati ca ''au conspirat in mod intentionat (...) pentru a obtine acces neautorizat in calculatoarele unor persoane sau entitati americane implicate in alegerile prezidentiale americane, a fura documente din aceste…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, le-a declarat membrilor delegatiei Congresului american aflati in vizita la Moscova ca spera ca prezenta lor va ajuta la refacerea relatiilor intre cele doua legislative, transmite Reuters, preluata de agerpres. Delegatia de congresmeni se afla in…