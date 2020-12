LIVE: Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena

Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Sibiu ii aduce pe scena si pe dansatorii Teatrului de Balet din municipiu, in cadrul unui eveniment numit "Uvertura", care va putea fi urmarit, pe 1 ianuarie 2021, pe pagina de Facebook si canalul de YouTube al filarmonicii, informeaza un comunicat de presa…

- O veste excelenta la final de an: traditionalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va avea loc, ca de obicei, pe 1 ianuarie 2021, la ora 12.15 (ora Romaniei), desi in fata unei Sali de Aur fara spectatori! In conditiile unei situatii cu totul neobisnuite, provocate de pandemia de coronavirus,…

- O veste excelenta la final de an: traditionalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va avea loc, ca de obicei, pe 1 ianuarie 2021, la ora 12.15 (ora Romaniei), desi in fata unei Sali de Aur fara spectatori. In conditiile unei situatii cu totul neobisnuite, provocate de pandemia de coronavirus,…

- O veste excelenta vie pentru pragul dintre ani: traditionalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va avea loc, ca de obicei, pe 1 ianuarie 2021, la ora 12.15 (ora Romaniei), desi in fata unei Sali de Aur fara spectatori!

- "In conditiile unei situatii cu totul neobisnuite, provocate de pandemia de coronavirus, pentru a nu priva orchestra dirijata de maestrul Riccardo Muti de reactiile spectatorilor, Radioteleviziunea austriaca ORF a imaginat un proiect special ce se adreseaza publicului din intreaga lume. Pentru prima…

- Concertul de Anul Nou de la Viena va fi dirijat de maestrul Riccardo Muti si va avea loc fara spectatori. Radioteleviziunea austriaca a demarat un proiect pentru ca publicul din intreaga lume sa poata reactiona, in direct, la reprezentatia artistilor, potrivit news.ro.Traditionalul Concert de Anul…

- Concertul de Anul Nou de la Viena va fi dirijat de maestrul Riccardo Muti si va avea loc fara spectatori. Radioteleviziunea austriaca a demarat un proiect pentru ca publicul din intreaga lume sa poata reactiona, in direct, la reprezentatia artistilor.

- Tradiționalul Concert de Anul Nou al Filarmonicii din Viena va avea loc pe 1 ianuarie, la ora 12.15 (ora Romaniei), in fața unei Sali de Aur fara spectatori. Artiștii pot fi, insa, aplaudați online.