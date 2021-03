Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a refuzat vineri o cerere din partea Minskului de extradare a liderei opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care a fugit din Belarus dupa ce a inceput reprimarea protestelor declansate de alegerile prezidentiale contestate din august anul trecut, relateaza dpa.

- Lituania a refuzat vineri o cerere din partea Minskului de extradare a liderei opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care a fugit din Belarus dupa ce a început reprimarea protestelor declansate de alegerile prezidentiale contestate din august anul trecut, relateaza dpa, preluata de Agerpres.Refuzul…

- Lituania a refuzat rapid cererea de extradare inițiata de Belarus pe numele opozantei Svetlana Tihanovskaia. Oficialii lituanieni au raspuns sec și taios autoritaților judiciare de la Minsk: „Vom vedea iadul inghețand inainte sa ne gandim la aceasta cerere”.

- Autoritațile lituaniene sint gata, cu acordul parții belaruse, sa schimbe numele Belarusului in actele oficiale. Dupa cum scrie tass.ru, despre aceasta a declarat ministrul Afacerilor Externe al țarii Gabrielius Landsbergis dupa intilnirea cu liderul opoziției din belarus, Svetlana Tihanovskaia, care…

- Premierul Scott Morrison a declarat marti ca Julian Assange este "liber sa se intoarca acasa" in Australia dupa solutionarea contestarii in justitie impotriva sa, dupa ce un tribunal britanic a respins cererea de extradare a fondatorului Wikileaks catre Statele Unite, transmite Reuters. …

- Justitia britanica a respins luni cererea de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in legatura cu acuzatii de spionaj pentru care risca o pedeapsa de 175 de ani de inchisoare, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Justitia britanica a respins luni cererea de extradare a fondatorul WikiLeaks Julian Assange in Statele Unite, pentru a fi judecat cu privire la spionaj si conspiratie in vederea patrunderii in computere guvernamentale, relateaza Reuters.

- Justitia britanica a respins luni cererea de extradare in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, in legatura cu acuzatii de spionaj pentru care risca o pedeapsa de 175 de ani de inchisoare, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Judecatoarea Vanessa Baraitser de la Tribunalul penal central…