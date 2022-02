Lituania este sub dublă presiune: China și Rusia o amenință China a suspendat de saptamana aceasta importurile de carne de vita din Lituania pe fondul unui conflict diplomatic care a escaladat intr-unul comercial intre superputerea asiatica si micul stat baltic, scrie Euractiv. Oficialii lituanieni se tem ca invazia Rusiei in Ucraina ar viza, in final, ajungerea in țarile baltice, inclusiv in Lituania. Lituania este un aliat activ al Taiwanului, o insula-stat revendicata de China. Autoritatea vamala chineza nu a justificat in vreun fel suspendarea importurilor de carne de vita. De obicei, agentia opreste importurile de carne daca tarile exportatoare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluirile arata ca nu toți responsabilii ruși sunt pe aceeași lungime de unda cu Vladimir Putin, dar asta nu inseamna ca militarii au de gand sa nu indeplineasca ordinele, in cazul in care acestea vor veni, scrie CNN. Mesajele interne ruse interceptate de SUA au dezvaluit ca unii oficiali sunt ingrijorați…

- n 2021, consumul de gaze in Europa a crescut cu 5,5%, la 552 miliarde metri cubi (bcm), estimeaza IEA. Totusi, cererea ar urma sa scada in 2022 cu aproximativ 4,5%, la 527 bcm, in urma reducerii arderii gazelor in sectorul energiei, care ar putea scadea cu 6% fata de 2021, previzioneaza IEA."Producerea…

- Rusia a desfasurat aproximativ 120.000 de soldati in apropierea vecinei sale Ucraina si a cerut aliantei de aparare vestice sa retraga trupele si armele din Europa de Est si sa impiedice Ucraina, un fost stat sovietic, sa se alature vreodata NATO. Oficialii americani au declarat sambata ca desfasurarea…

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Dupa Ambasada SUA si Marea Britanie a început sa-si retraga membrii ai ambasadei din Ucraina, pe fondul avertismentelor privind o invazie rusa, scrie BBC, citat de news.ro. Oficialii au spus ca nu au existat amenintari specifice la adresa diplomatilor britanici, dar aproape jumatate din personalul…

- Forțele ruse inconjoara acum Ucraina din trei parți, iar oficialii occidentali se tem ca o operațiune militara ar putea incepe chiar in aceasta luna, relateaza The New York Times intr-o analiza inaintea unor noi negocieri Rusia vs SUA pe marginea starii de securitate din Europa de Est. Cu toate evoluțiile…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a promis marți un raspuns „militar și tehnic” daca rivalii sai occidentali nu iși pun capat politicilor considerate amenințatoare, pe fondul tensiunilor crescande in jurul Ucrainei, relateaza AFP. „In cazul menținerii liniei foarte clar agresive a colegilor noștri occidentali,…