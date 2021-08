Stiri pe aceeasi tema

- Lituania a anuntat luni ca in septembrie 2022 va finaliza ridicarea gardului cu o lungime de 508 km la frontiera sa cu Belarus, masura menita sa opreasca migrantii care in acest an au venit in numar mare de pe teritoriul belarus, transmite Reuters. Lituania, Letonia si Polonia au raportat…

- Lituania va desfasura membri ai fortelor sale armate la frontiera cu Belarus, potrivit unui decret semnat vineri de presedintele Gitanas Nauseda, in scopul contracararii cresterii bruste a numarului migrantilor ilegali, transmite DPA. Nauseda a semnat decretul care extinde puterile armatei…

- Ridicarea unui gard la frontiera dintre Lituania si Belarus pentru a impiedica intrarea ilegala a migrantilor este o ''idee buna'', dar pentru aceasta lucrare de constructii nu va fi acordata nicio finantare comunitara, a anuntat marti Comisia Europeana, potrivit AFP. Comisarul european pentru afaceri…

- Lituania se confrunta cu un flux de migranti "inspaimantator" provenind din Belarus, a declarat joi premierul Ingrida Simonyte, in contextul in care guvernul sau intentioneaza sa construiasca un zid la frontiera pentru a stopa acest fenomen, relateaza AFP.

- Lituania a inceput vineri ridicarea unei bariere de 550 km din sarma ghimpata la frontiera cu Belarus, acuzand autoritatile de la Minsk ca aduc pe calea aerului migranti din strainatate pentru a-i trimite ilegal in Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Gardul din sarma ghimpata va costa 4,7 milioane…

- Premierul Lituaniei, Ingrida Simonyte, crede ca statul Belarus se afla in spatele cresterii recente a imigratiei ilegale in tara sa, in urma unui avertisment al presedintelui Alexandr Lukasenko ca nu va mai opri migrantii sa ii traverseze frontiera vestica, transmite Reuters.