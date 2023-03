Litigiile cu Euroins încep să ajungă în instanţe la Iaşi. Iată un caz: o reparaţie de aproape 100.000 lei Instantele incep sa fie asaltate de litigii legate de Euroins. Un service s-a adresat Judecatoriei, cerand obligarea asiguratorului la plata completa a lucrarilor de reparatii efectuate in baza politelor emise de Euroins. Reprezentantii service-ului reclama faptul ca Euroins isi achita obligatiile cu intarziere si nici macar in intregime, „cenzurand" valoarea facturata. De cealalta parte, asiguratorul sustine ca service-ul umfla nejustificat valoarea pieselor si manoperei. Conform legii, daca in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despagubire, asiguratorul nu a respins motivat pretentiile… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

