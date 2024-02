Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcaș este una dintre cele mai iubite prezentatoarea TV din țara. De-a lungul anilor, vedeta a aparut pe micile ecrane in cadrul mai multor emisiuni de la Antena 1. A fost invitata la America Express și Power Couple, insa a refuzat. De ce, aflați in randurile urmatoare. Motivul pentru care Alina…

- Biroul Politic Național al PNL a decis, miercuri, ca fiecare președinte de filiala județeana va avea obligația de a candida la alegerile locale pentru funcția de președinte al Consiliului Județean sau la funcția de primar al municipiului reședința de județ, conform unui document intern consultat de…

- Parlamentarii PSD de Suceava au transmis, luni, un comunicat de presa in care lanseaza mai multe atacuri la adresa președintelui Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, in special cu privire la modul in care acesta administreaza județul. Criticile PSD la adresa lui Gheorghe Flutur ...

- Proiectul "Cresterea sigurantei pacientilor in structuri spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale" de la Spitalul Clinic Judetean (SCJ) Mures, in valoare de peste 24 de milioane de lei, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, a fost fazat si se va incheia in acest…

- Una dintre cele mai indragite artiste din Romania a dezvaluit motivul pentru care nu are copii, fiind criticata adesea pentru acest aspect. La 41 de ani, cantareața Lora a spus de ce nu a devenit mama. Artista este convinsa insa ca va avea un copil pana la urma.

- O femeie a obținut daune morale in valoare de 20.000 de euro de la compania Dedeman dupa ce a suferit un accident grav in parcarea hipermarketului din Cluj-Napoca.Suma va fi platita in echivalent lei la data platii, cu titlu de daune morale, actualizata cu indicele de inflatie la data platii, impreuna…

- De ce este recomandat sa evitați folosirea a doua nume pentru copii? Aceasta decizie este adesea luata de parinți in momentul in care se pregatesc sa iși intampine noul nascut. Cu toate acestea, Parintele Cleopa avea o perspectiva cu totul diferita cu privire la acest aspect.Parintele Cleopa are…

- Vrem o țara ca afara pare sa fie zicala dupa care unii se ghideaza și atunci cand vine vorba de acțiuni in instanța. Celebrii frați Paval, proprietarii lanțurilor Dedeman, au fost dați in judecata de o clujeanca. Femeia le cere despagubiri record, pentru un incident incredibil.Juliana a avut parte…