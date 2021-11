Stiri pe aceeasi tema

- Filarmonica de Stat Targu Mureș in parteneriat cu Asociația Smart Med aduc in "Orașul trandafirilor" un recital in intuneric in interpretarea violoncelistului Makcim Fernandez Samodaiev și a pianistei Monica Florescu, ce se va desfașura marți, 23 noiembrie, de la ora 18.00, in Sala mare a Palatului…

- Filarmonica „George Enescu” programeaza pentru joi, 11 si vineri, 12 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, un concert cu public, condus de maestrul Christian Badea, prim-dirijor principal al institutiei.

- Filarmonica „George Enescu” programeaza pentru joi, 11 și vineri, 12 noiembrie 2021, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, un concert cu public, condus de maestrul Christian Badea, prim-dirijor...

- Filarmonica „George Enescu” organizeaza, pe 4 si 5 noiembrie, de la ora 19.00, un concert simfonic condus de dirijorul britanic Jonathan Berman, cu participarea publicului in proportie de 30% din capacitatea Salii Mari a Ateneului Roman. In ipostaza de solist va aparea Daniel Ciobanu, primul artist…

- Trei personalitați deschid seria conferințelor la Ateneul Roman, anunța, duminica, 24 octombrie, un comunicat de presa. Primul eveniment din stagiunea 2021 – 2022 a Ateneului Roman este intitulat „Despre libertatea ca frontiera”. Conferința este programata miercuri, 27 octombrie 2021, de la ora 18.…

- Festivalul Muzicii Romanești la Iași Ediția XXIII – 14-22 octombrie 2021 Organizatori: FILARMONICA „MOLDOVA” IAȘI și UNIVERSITATEA NAȚIONALA DE ARTE „GEORGE ENESCU” IAȘI Festivalul Muzicii Romanești de la Iași a fost inca de la prima ediție organizata in 1973 una din cele mai generoase tribune vii…

- Opera Naționala București va invita vineri, 17 septembrie, incepand cu ora 19:00, la Concert vocal-simfonic prezentat in cadrul Festivalului „George Enescu” 2021. In programul serii se vor regasi...

- Violonistul Dmitry Sitkovetsky, o personalitate marcanta, cu o forța creatoare magnetica, și președinte al Juriului pentru Vioara de la Concursul Enescu 2020/2021, revine pe scena Ateneului Roman, cu o lucrare enesciana care prelucreaza muzica lautareasca