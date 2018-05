Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania va elabora, pana la finele acestui an, liniile principale ale programului politic la nivelul Capitalei cu care se va prezenta la alegerile locale din 2020, in urma unor dezbateri tematice cu experti si societatea civila, a declarat presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring. "Am…

- Sute de studenti si profesori universitari vor protesta, marti, in fata Ministerului Educatiei impotriva taierilor de locuri bugetate din universitatile cele mai cotate in topurile internationale. „Aproximativ 1000 de studenti vor fi nevoiti sa isi plateasca studiile cu costuri prohibitive, daca aleg…

- Etapa a XXVIII-a a ligii secunde de fotbal programeaza incepand de astazi, 8 partide extrem de interesante, atat pentru lupta la promovare, cat și pentru salvarea de la retrogradare. Dupa 3 eșecuri consecutive suferite in deplasare, Pandurii spera sa-și mențina invincibilitatea de pe teren…

- Rata anuala se va situa la finele anului la 3,5%, a precizat guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, in cadrul ședinței de audiere la Comisia Economica a Senatului. Declarația guvernatorului vine o scurta prezentare a factorilor economici care ne-au dus in acest punct al inflației, moment in…

- Adrian Lupu, singurul roman care in anul 2016 a facut un transplant de plamani la clinica AKH din Viena, s-a stins din viata, ieri, intr-un spital din Bucuresti. Acesta a suferit o serie de complicatii si nu a putut fi salvat de sistemul medical din Romania.

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va juca, in aceasta seara, de la ora 20.45, la Ovidiu, impotriva celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din etapa a doua a play-off-ului Ligii l de fotbal. Duelul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 si Look TV. Gazdele antrenate de Gheorghe Hagi au…

- Doua meciuri extrem de puternice vor avea loc vineri si sambata, de la ora 12.00 in ambele zile, la Bazinul Olimpic din Brasov, acolo unde Corona Sportul Studentesc va juca in compania puternicei echipe Steaua Bucuresti, ocupanta primului loc in clasament. Cele doua partide sunt extrem de importante…

- Camerele de supraveghere amplasate in satul Cozmesti, comuna Stolniceni Prajescu au surprins momentul in care trenul InterRegio Suceava - Bucuresti a lovit autoturismul in care se aflau cei doi soti. Pe imagini se observa cum masina se apropie de trecerea la nivel cu calea ferata, dupa care opreste…