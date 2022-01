Lista țărilor cu risc epidemiologic. Noi reguli pentru carantinarea persoanelor care intră în România Guvernul a actualizat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Pentru UE, Spațiul Economic European sau Elveția, cei care vin din zona verde sau galbena sunt scutiți de carantina daca au schema completa de vaccinare, au trecut prin boala in ultimele 180 de zile sau au un test PCR facut cu cel mult 72 de ore inainte. Pentru cei din zona roșie, este valabil doar vaccinul sau trecerea prin boala.De asemenea, sunt scutiți ce carantina cei care au test negativ și stau mai puțin de 3 zile pe teritoriul Romaniei.Copiii sub 12 ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

