- Se vor da mai multi bani de la stat pentru nunta, mașina, chirie sau sanatate, iar regulile au fost modificate pentru romanii interesati. Mai exact, a crescut numarul de beneficiari, dar și majorarea valorii contractelor de creditare. Este vorba despre programele Family Start și Student Invest, prin…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, 15 iunie 2023, incepand cu ora 12:00, pentru votul de investire pentru guvernul propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu. Pentru ca Guvernul sa fie investit este nevoie de prezenta a cel putin 233 de parlamentari la sedinta si de intrunirea a minimum…

- Fondul Roman de Contragarantare este o companie din subordinea Ministerului Finantelor care, potrivit ultimelor date oficiale, are 38 de salariati. In schimb, conducerea este asigurata de 10 administratori: 7 in Consiliul de Supraveghere si 3 in Directorat. Fondul Roman de Contragarantare (FRC) este…

- Dupa ce deputații din opoziție au venit cu acuzații la adresa autoritaților, prin care au declarat ca excluderea unor produse din lista produselor sociale care ar duce la scumpirea acestora, deputatul PAS, Radu Marian a venit cu unele precizari. ”Am vazut mai multe speculații din partea opoziției referitor…

- Cardul de energie 2023: Vor putea fi platite si datorii mai vechi. Se extinde și lista materialelor de incalzire care pot fi achitate Cardul de energie 2023: Vor putea fi platite si datorii mai vechi. Se extinde și lista materialelor de incalzire care pot fi achitate Se pregatesc modificari majore in…

- Lista medicamentelor compensate și gratuite de care beneficiaza pacienții din țara noastra va fi extinsa, de luna viitoare. Concret, din 1 mai vor fi introduse opt noi medicamente, ele fiind destinate tratarii unor afecțiuni oncologice, tulburari depresive sau dermatite. „Comisiile de specialitate ale…

- Ministerul Agriculturii din Ungaria a anunțat ca incepand de miercuri este interzis importul a 25 de produse agricole și cereale din Ucraina. Masura este temporara și va fi valabila pana in 30 iunie, scrie hirado.hu.

- Ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a venit cu vești bune pentru familii și tineri. Programele de creditare Family Start și Student Invest au ajuns la votul final. „Proiectele pentru tineri adoptate in Guvern au ajuns la Senat și la Camera Deputaților. Astfel, Programele…