Lugojul a ramas mult in urma, a devenit un oraș murdar, lasat in paragina, e vremea ca amatorismul din administrație sa dispara, a spus Calin Dobra, la lansarea oficiala a candidaturii sale pentru funcția de primar al Lugojului. Evenimentul, desfașurat sambata, la Teatrul Municipal, a beneficiat de prezența președintelui Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, dar […]