- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat efectuarea platilor aferente Masurii M215, „Plati privind bunastarea animalelor”, pachet ,,Plati in favoarea bunastarii pasarilor”, pentru cererile depuse in anul 2019. Suma totala autorizata la plata este 8.283,571.50 euro, respectiv…

- 206 persoane se afla in carantina iar 4534 persoane sunt izolate la domiciliu, in județul Buzau, la data de 30 martie, potrivit informarii Instituției Prefectului. Autoritațile menționeaza ca starea de sanatate a persoanelor aflate in carantina sau in izolare este buna și nu prezinta simptome specifice…

- La data de 25 martie,transmite Prefectura Buzau, in județul Buzau 3176 de persoane se afla izolați la domiciliu. Alte 74 de persoane se afla in carantina, iar pentru 12 dintre aceste persoane se incheie astazi perioada de carantina instituționalizata. In aceste condiții, reprezentanții Instituției Prefectului…

- Obligat sa iși suspende activitatea din cauza pandemiei de coronavirus, Teatrul „George Ciprian” incearca sa pastreze legatura cu publicul tanar. Astfel, reprezentanții teatrului buzoian provoaca elevii din județ sa redacteze o poveste sub forma unei scurte piese de teatru, in versuri etc. Cele mai…

- Conspirații, știri false și propaganda. Zeci de site-uri publica și fac bani din știri false, conspirații și titluri inșelatoare, relateaza publicația PressOne, citata de Pagina de Media. Este vorba despre doua rețele de site-uri: Extra News și Conspirații Indeplinite. Cele doua rețele, formate din…

- La nivelul Instituției Prefectului – Județul Buzau au fost dispuse mai multe masuri in scopul prevenirii și raspandirii Coronavirsului. Astfel, pana in data de 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii, in funcție de evoluția situației la nivel național a infecțiilor cu noul coronavirus (COVID-19),…

- Sute de buzoieni – peste 500 dupa aprecierea primarului Constantin Toma, care a postat pe pagina sa oficiala de Facebook o inregistrare video cu privire la acest eveniment – au participat sambata la o acțiune de igienizare a Parcului Crang, raspunzand apelului in acest sens a executivului Primariei.…

- De la jumatatea lunii ianuarie, organizatia judeteana a Partidului Ecologist Roman are un nou presedinte. Este vorba despre tanarul om de afaceri Catalin Vlanghe, care a fost numit pe functie cu ocazia evenimentului de aniversare a 30 de ani de existenta a Partidului Ecologist Roman, ce a avut loc in…