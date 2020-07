Lista neagră! Unde te poți infecta în mod sigur cu noul coronavirus Vreți sa mergeți la biserica sa va rugați și sa va inchinați? Aveți șanse mari sa luați coronavirus, anunța șeful, DSU Raed Arafat. Acesta a facut o lista a activitaților care ne pot imbolnavi de coronavirus. De pe lista lipsesc pacanelele! Totodata, șeful DSU a prezentat o lista facuta de Organizația Mondiala a Sanatații. „In roșu avem cinematografele, teatrele in spațiu inchis, lacașurile de cult, transportul in comun, transportul cu avionul, sporturile de contact, petrecerile in interior, barurile, cluburile de noapte. Acestea sunt considerate cele mai periculoase. Dupa care, la nivel portocaliu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vreți sa mergeți la biserica sa va rugați și sa va inchinați? Aveți șanse mari sa luați coronavirus, anunța șeful, DSU Raed Arafat. Acesta a facut o lista a activitaților care ne pot imbolnavi de coronavirus. De pe lista lipsesc pacanelele! El a citat o lista facuta de Organizația Mondiala a Sanatații.…

- Vreți sa mergeți la biserica sa va rugați și sa va inchinați? Aveți șanse mari sa luați coronavirus, anunța șeful, DSU Raed Arafat. Acesta a facut o lista a activitaților care ne pot imbolnavi de coronavirus. De pe lista lipsesc pacanelele!Citește și: ULTIMA ORA Poliția a luat evazioniștii…

- OMS: „Lista roșie” a activitaților care ne pot imbolnavi de COVID-19. Lacașurile de cult sunt, alaturi de restaurante, teatre, cinematografe și transportul in comun, cele mai periculoase locuri pentru transmiterea coronavirusului, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.…

- Raed Arafat a citat o lista facuta de Organizația Mondiala a Sanatații. "In roșu avem cinematografele, teatrele in spațiu inchis, lacașurile de cult, transportul in comun, transportul cu avionul, sporturile de contact, petrecerile in interior, barurile, cluburile de noapte. Acestea sunt considerate…

- Pe 1 februarie 2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta 2.115 cazuri noi de infectie cu noul coronavirus, la nivel global. Pe 28 iunie, numarul cazurilor anuntate zilnic a ajuns la peste 190.000, ceea ce inseamna ca, in medie, la fiecare 90 de minute s-a inregistrat numarul de cazuri zilnice…

- Un steroid ieftin care poate ajuta la salvarea vietii pacientilor de COVID-19 ar trebui rezervat cazurilor grave, in care s-a dovedit ca ofera beneficii, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata…

- Aratat cu degetul de Statele Unite, Institutul de virologie chinez acuzat ca se afla la originea noului coronavirus studiaza unii dintre cei mai periculoși agenți patogeni din lume, scrie AFP. Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, spune ca deține probe "imense"- dar nu și certitudinea…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații și președinte al Societații Romane de Microbiologie, a explicat daca te poți infecta cu noul coronavirus, in piscina.