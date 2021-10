Stiri pe aceeasi tema

- Noi restricții intra in vigoare luni, 25 octombrie, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Certificatul verde va fi obligatoriu aproape peste tot, nu vom mai avea voie sa facem nunți sau botezuri, nevaccinații vor intra in carantina de noapte, iar masca de protecție devine obligatorie…

