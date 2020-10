Stiri pe aceeasi tema

- Sefa diplomatiei belgiene Sophie Wilmes a anuntat sambata ca a fost testata pozitiv la COVID-19, conform Reuters. ”Rezultatului testului meu COVID este pozitiv. Probabil contaminarea s-a produs in interiorul cercului familiei mele date fiind masurile de precautie din afara locuintei mele”, a scris Wilmes…

- Șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, Virgil Musta, a declarat ca s-a ajuns la un nivel de infectare atat de mare, incat orice persoana pe care o intalnim poate fi considerata posibil infectata și poate reprezenta un risc. “Asistam la drame in familie, unde nu…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- "Timisoara nu a scris istorie in Romania, ci in toata Europa. Un oras european a ales un primar european. Romania apartine Europei, administratia noastra va fi un model pentru toata Romania, pentru administratie deschisa si transparenta. Vreau sa spun: voi fi primarul tuturor timisorenilor si in…

- Belgia a introdus intregul teritoriu al Romaniei in zona roșie, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului de Externe transmis miercuri. Toate persoanele care calatoresc din Romania in Belgia vor intra in autoizolare și vor face un test PCR, acesta fiind efectuat de catre autoritațile belgiene,…

- Consiliul National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a propus Parlamentului sa extinda lista cu domeniile de activitate care vor beneficia de fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate…

- In contextul in care numarul de infectari cu COVID-19 din Romania a crescut constant in ultimele doua luni, tot mai multe tari europene impun restrictii sau interdictii de acces pe teritoriul lor calatorilor veniti din Romania. Prezentarea unui test negativ pentru COVID-19 si carantinarea…

- Ziarul Unirea 17 județe și Bucureștiul, ZONE ROȘII pentru Germania. Lista județelor considerate „zone de risc” 18 județe din Romania, printre care se numara și capitala, sunt in zona roșie, potrivit Ministerului de Externe din Germania. Autoritațile germane au actualizat, miercuri, lista județelor din…