Lista completă a premiilor decernate la gala Globurilor de Aur 2021 Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite la cea de-a 78-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles si New York, scrie Agerpres.



Cel mai bun film - drama: "Nomadland"



Cel mai bun film - comedie/musical: "Borat Subsequent Moviefilm"



Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")



Cel mai bun actor într-un film-drama: Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")



