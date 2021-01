Lista celor opt centre de vaccinare anti-COVID din București. Cum se face programarea Programarea pentru etapa a II-a a vaccinarii impotriva COVID-19 debuteaza vineri, 15 ianuarie, dar procesul de vaccinare va incepe luni, 18 ianuarie. Instituția Prefectului Municipiului București a anunțat joi ca in prima faza vor fi disponibile opt centre cu 23 puncte de vaccinare la nivelul Capitalei. In prima parte, vor fi vaccinate persoanele cu grad ridicat de risc: varstnicii din centrele rezidentiale, adultii de peste 65 de ani, adultii care sufera de boli cronice si persoanele care desfasoara activitati esentiale. Cele opt centre cu 23 puncte de vaccinare la nivelul Capitalei: Spitalul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei Nicușor Dan a anunțat ca de vineri in București vor fi inființate intre 300 și 350 de puncte de vaccinare. „Am avut cinci spitale care au participat la faza intai, care s-a incheiat. Dintre acestea trei au ramas in faza a doua și, pentru ca trebuie sa predam la un moment dat Arena…

- Incepand de vineri, 15 ianuarie, ia startul etapa a II-a a campaniei de vaccinare. Aceasta este dedicata persoanelor de peste 65 de ani, celor care sufera de boli cronice, dar și lucratorilor „care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale”. In categoria de boli cronice se incadreaza urmatoarele…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca a doua etapa de vaccinare va incepe in data de 15 ianuarie, iar programarea va putea fi facuta pe platforma, personal, prin medicul de familie, prin serviciile de call-center sau prin directiile de asistenta sociala din cadrul…

- Baza de tratament si serviciile oferite de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi imbunatatite cu fonduri europene, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) remis marti de AGERPRES. Ministrul Muncii, Raluca…

- Romanii care vor sa se angajeze in Marea Britanie, dupa 1 ianuarie 2021, trebuie sa solicite viza de munca. Cum se acorda și de cate tipuri sunt Cetatenii romani, la fel ca ceilalti cetateni ai UE, vor trebui sa solicite viza de munca pentru a putea lucra in Regatul Unit de la 1 ianuarie 2021. Astfel,…

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 3,32% in noiembrie, cu 0,05 puncte procentuale mai mare decat cea din luna octombrie si cu 0,34 puncte procentuale mai mare decat rata somajului inregistrat in noiembrie 2019, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).…

- Peste 5.300 de persoane si-au pierdut viata in accidente de munca in SUA in 2019, ceea ce inseamna ca la fiecare 99 de minute un lucrator a murit, un bilant-record pentru ultimii 12 ani, a raportat Biroul pentru Statistici de Munca (BLS) in prezentarea sa anuala, transmite sambata dpa, relateaza…

- Nicusor Dan a vorbit, marti seara, la Digi 24, despre companiile municipale infiintate de catre Consiliul General al Municipiului Bucurestiin mandatul Gabrielei Firea. ”Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective de munca pentru ca sa fie mai greu ca oamenii aia sa fie…