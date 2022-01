Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi pe pagina de Facebook o serie de scuze folosite de cei care incalca regulile de circulație. Reprezentanții MAI spera ca acestea sa dispara in urmatoarea perioada, așa cum s-a intamplat cu expresia „Tu știi, ma, cine e tata?”.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, dupa o vizita pe santierul podului suspendat peste Dunare de la Braila, ca acesta trebuie sa fie dat in circulatie pana la sfarsitul anului viitor, asa cum prevede contractul.„Am fost astazi pe santierul Podului Suspendat peste Dunare…

- Un iesean a fost condamnat pentru incercarea de a-si compromite fosta sotie. El va trebui sa-si prezinte scuze publice, dar si sa-i plateasca femeii 1.000 de euro ca despagubiri morale. In urma cu trei ani, Angelica si Constantin C. se aflau in divort. In noiembrie 2018, femeia a fost instiintata de…

- Ministerul Afacerilor Interne vrea schimbarea drastica a Codului Rutier, deja fiind pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța in acest sens. Printre altele, va fi sancționat comportamentul agresiv la volan, respectiv vor fi amenzi mult mai mari pentru o serie de abateri rutiere grave. Spre exemplu,…

- Reprezentanții societații de termoficare Colterm SA și-au umplut, vineri, clienții de scuze fața de absența agentului termic, care a intarziat sa-și faca simțita prezența in casele timișorenilor...

- In zilele de sambata, 30 octombrie 2021 și duminica, 31 octombrie 2021, RATBV S.A. suplimenteaza capacitatea de transport pe linia 41, care asigura legatura intre capatul de linie Livada Postei si statia „Cimitirul Central” (capat de linie in cartierul Stupini). Modificarea este determinata de fluxul…

- Negocierile eșuate din ultimele zile il fac pe sociologul Barbu Mateescu sa concluzioneze ca PSD evita o guvernare alaturi de PNL din „jena”. „Incep sa capat impresia ca PSD-ului ii e jena sa guverneze alaturi de PNL”, a spus sociologul Barbu Mateescu, pe pagina sa personala de Facebook.…