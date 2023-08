Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista contribuabililor, persoane juridice, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante in T2 2023, conform legislatiei in vigoare. In “lista alba” sunt incluse firmele care au declarat…

- Plata taxei pentru trecerea podului de la Fetesti redevine obligatorie de vineri, ora 00.00. Marți a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei ordinul pentru incetarea aplicabilitații Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor și infrastructurii nr. 1.178/2023 privind stabilirea…

- In contextul prevenirii evaziunii fiscale, in luna iunie 2023, au fost efectuate actiuni de control operativ in cadrul carora au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 9.470.199 lei. ”In luna iunie 2023 au fost realizate de catre structurile cu atributii de control fiscal din ANAF un…

- Lista elevilor care primesc 200 de euro ca sa iși cumpere calculatoare a fost publicata in Monitorul Oficial. Contestațiile se depun in perioada 10-13 iulie, conform calendarului oficial. Lista inițiala cuprinde aproape 2.170 de beneficiari, numarul lor fiind mai mare ca anul trecut. Deși exista un…

- Obligații fiscale in luna iunie. Termenele impuse de ANAF: bilanțuri, TVA, declarații și formularul 100 Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pe luna iunie 2023. Prima luna a verii, dupa depunerea la sfarșitul lunii mai a bilanțurilor pe anul 2022,…

- ANAF ecomanda structurilor sale executive din teritoriu ca, pentru situațiile de nerespectare a termenului de depunere, sa-și manifeste rolul activ și sa aiba in vedere prevederile din Codul de procedura fiscala referitoare la buna-credința a contribuabililor, potrivit Art. 7 coroborat cu Art. 12, arata…

- Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) a solicitat autoritatii fiscale prorogarea termenelor de 25, respectiv 30 mai 2023 pentru depunerea declaratiilor fiscale si a situatiilor financiare anuale , din cauza disfunctionalitatilor sistemului informatic al Agentiei…

- Ordonanța austeritații a fost publicata in Monitorul Oficial. De unde taie Guvernul Ordonanța de urgența privind reducerea cheltuielile bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ a fost adoptat vineri de Guvern. Proiectul de ordonanta prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor cu…