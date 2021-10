Lista actualizata a tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic

Stiri pe aceeasi tema

- O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID, adoptata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a intrat in vigoare duminica la ora 0.00. Cei vaccinați impotriva COVID-19 nu trebuie sa stea in carantina daca vin din zone aflate pe lista…

- Lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata a fost actualizata conform Hotararii nr. 77 din 30.09.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Noutatile din noua lista sunt: in zona roșie au intrat: Romania, Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Belarus…

- Romania a intrat pe lista roșie a țarilor cu risc epidemiologic, alaturi de Republica Moldova, Armenia sau Bulgaria. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat lista țarilor/teritoriilor de...

- O noua lista cu clasificarea țarilor in funcție de rata de incidența cumulata a cazurilor de COVID a fost adoptata joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Pe lista roșie au fost incluse și Romania, Republica Moldova, și Bulgaria. Cei vaccinați impotriva COVID-19 nu trebuie sa stea in carantina…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista tarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat in cazul carora se impune masura carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania, in zona rosie intrand Republica Moldova, Armenia, Bulgaria, Belarus si Groenlanda.…

- LISTA actualizata a statelor cu risc epidemiologic. Bulgaria și Moldova intra in zona roșie, Germania și Franța in zona verde Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de joi, 30 septembrie, Hotararea numarul 77 privind actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, joi, o noua lista a țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza carora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania. Lista…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența din Romania a modificat lista țarilor și teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, care va intra in vigoare din 1 august. Grecia și Irlanda trec din zona galbena, in zona roșie, iar Franța, Belgia și Israel trec in zona galbena. Republica Moldova ramane…