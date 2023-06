Lisandro, salvat de anevrism datorită unei intervenții chirurgicale de excepție, realizată în pântecele mamei O echipa medicala de la spitalul Necker din Paris a operat un fat aflat in uterul mamei. Bebelușul suferea de anevrism de Galen, o malformație rara, care ii punea viața in pericol la naștere. Aceasta intervenție, considerata o premiera mondiala, a fost realizata in data de 8 septembrie anul trecut, transmit Le Parisien și BFMTV. Nu este pentru prima data cand medicii realizeaza o intervenție chirurgicala cand fatul se afla inca in uterul mamei, dar niciodata in cazul unui anevrism al venei Galen, o malformație foarte rara la nivelul creierului. Intervenția a fost salvatoare pentru bebeluș. Deoarece… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

