Lisa Marie Presley, celebra fiica a legendarului Elvis, ce a murit fulgerator, saptamana trecuta, in urma unui stop cardiac, va fi inmormantata la Graceland. Trupul artistei ce i-a fost soție și lui Michael Jackson, va fi depus langa cel al tatalui sau și al fiului sau, care și-a luat viața in 2020. Benjamin Keough, fiul sau și al muzicianului Danny Keough, s-a sinucis, la 27 de ani, șocul fiind unul extrem de mare pentru mama sa care nu și-a mai revenit. Benjamin a fost inmormantat langa bunicul sau. In curtea domeniului mai sunt inmormantați și alți membri ai familiei, inclusiv parinții lui…