- Lira a scazut joi pana la 7,49 dolari, sub recordul sau anterior de 7,236 atins in timpul crizei valutare a Turciei din august 2018, relateaza CNBC, potrivit MEDIAFAX.Moneda se afla sub presiunea crescanda a inflației in creștere, a șomajului și a creșterii economice lente, dar și al celui…

- Pentru moneda europeana, BNR a afisat, vineri, un curs de 4,8412 lei pentru un euro, mai mic cu 0,02 bani fata de cotatia de 4,8414 lei pentru un euro, stabilita in sedinta anterioara. Pe de alta parte, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,4984 lei, in crestere…

- Dupa trei ședințe consecutive de scadere, euro a crescut de la 4,8057 la 4,8086 lei, aproape de maximul istoric de 4,8127 lei, atins vinerea trecuta. Tranzacțiile se realizau în culoarul 4,803 – 4,813 lei. Dolarul american și-a continuat evoluția negativa, fragilizat de decizia…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa joi. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.

- Cursul de schimb al monedei nationale a atins marți un nou maxim istoric in raport cu moneda euro, fiind cotat de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,8079 lei/euro. Dolarul si aurul scad in tandem, iar francul se apropie de maximul istoric. Luni, euro a scazut usor dupa ce vineri a fost cotat…

- Euro nu se mai oprește din creștere. Leul atinge un nou minim istoric fața de moneda europeana Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,8079 lei/euro, in crestere cu 0,11% fata de valoarea atinsa luni, cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR. Luni, euro a scăzut…

- Cursul de schimb al monedei nationale a atins, joi, cel mai ridicat nivel din istorie in raport cu moneda euro, fiind cotat de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,7834 lei/euro, peste maximul anterior de 4,7808, atins in data de 21 noiembrie 2019. Miercuri, euro a fost cotat la 4,7789 lei, in…

- Evolutia economiei mondiale, care este tot mai afectata de incetinirea celei chineze, care se confrunta cu criza creata de epidemia de coronavirus a majorat plasamentele in activele considerate drept un „refugiu”, precum dolarul american, francul elvetian, yenul japonez sau aurul. Marti, a fost a patra…