- O delegatie de oficiali turci va merge peste doua zile la Washington pentru a discuta in legatura cu disputele existente intre SUA si Turcia, ambele fiind membre ale NATO, a informat marti CNN Turk, citand surse diplomatice, relateaza Reuters. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia s-au inrautatit,…

- O delegație formata din oficiali turci va efectua o vizita oficiala la Washington saptamana aceasta pentru a discuta cu oficialii americani despre disputa dintre cei doi aliați NATO, au informat surse diplomatice, citate de presa din Turcia, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax.…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si noua luni de detentie in Turcia;…

- O instanta din Turcia a respins marti cererea pastorului american Andrew Brunson de a fi eliberat din arestul la domiciliu pe durata procesului in care este acuzat de terorism, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Brunson a fost eliberat din inchisoare saptamana trecuta, dupa un an si…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, avertizeaza Statele Unite ca vor pierde ”un aliat puternic si sincer” daca nu isi schimba atitudinea fata de tara sa. Intr-o intervenție transmisa sambata de catre televiziunea Haberturk, Erdogan, scrie Reuters, a anunțat ca Turcia ar putea solicita un arbitraj…

- Turcia ar putea solicita un arbitraj international daca Statele Unite blocheaza vanzarea de avioane de lupta F-35 pentru fortele aeriene turce, a afirmat presedintele. Erdogan a sustinut ca nu va ceda amenintarilor presedintelui SUA, Donald Trump, cu sanctiuni impotriva Turciei in cazul in care autoritatile…

- Turcia ar putea avea multe probleme daca va continua sa se implice in razboiul civil multilateral din Siria, a declarat un senator din Statele Unite miercuri, in urma intalnirii de saptamana aceasta cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Lindsey Graham,…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relatiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe tari ar trebui sa renunte la importurile de petrol din Iran, relateaza Reuters.