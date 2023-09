Lira sterlină și euro s-au prăbușit, în comparație cu dolarul Bursele europene au scazut marti pentru a patra sesiune consecutiva, in conditiile in care sentimentul negativ a cuprins pietele globale, transmite CNBC. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au inregistrat cea mai mare scadere, cu 2%, in timp ce titlurile auto au fost in declin cu 1,2%. Semnele ca Banca Angliei si Banca Centrala Europeana (BCE) vor mentine dobanzile neschimbate, in timp ce Rezerva Federala ar putea avea in rezerva o alta crestere, au influentat si monedele europene. Lira sterlina si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

